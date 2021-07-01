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July 1 2021 - 16:12

الأمن الروسي يعلن إحباط مخطط “داعشي” في موسكو ومقاطعة أستراخان

منذ 1 ساعة 1 July، 2021
مقاطعة أستراخان
أخبار دولية - روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية الخميس عن إحباطها مخططا لشن هجمات إرهابية في العاصمة موسكو ومقاطعة أستراخان جنوب البلاد. وأكدت هيئة الأمن في بيان لها أن شخصين يحملان الجنسية الروسية، وهما من عناصر تنظيم “داعش”، كانا يخططان لشن هجومين متزامنين في أماكن شعبية من موسكو ومقاطعة أستراخان باستخدام أسلحة نارية وبيضاء.

وذكرت الهيئة أن الجاني المتواجد في مقاطعة أستراخان لجأ إلى السلاح للمقاومة ولم تقع إصابات بين عناصر الأمن والمدنيين خلال العملية. ولفتت هيئة الأمن إلى أن عناصرها صادروا في مقري إقامة المتطرفين أسلحة نارية وذخيرة، منها قنبلة يدوية، ومواد متطرفة.

 

المصدر: روسيا اليوم

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