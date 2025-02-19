موسكو تكشف عن خريطة “مترو” مخصصة للسياح العرب

عن مشروع جديد يهدف إلى تسهيل تجربة السياح العرب في موسكو، حيث تم تطوير خريطة جديدة لـ”مترو” العاصمة الروسية باللغة العربية، خصيصًا للزوار القادمين من الشرق الأوسط.

دعا مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، جميع السياح العرب، الذين يحبون ركوب الدراجات النارية الذين يمتلكون رخص قيادة دولية، لاستئجار دراجة نارية والمشاركة في مهرجان،وأعلن