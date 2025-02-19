موسكو تكشف عن خريطة “مترو” مخصصة للسياح العرب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 17:44

موسكو تكشف عن خريطة “مترو” مخصصة للسياح العرب

منذ 17 mins 19 February، 2025
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أخبار دولية
دعا مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، جميع السياح العرب، الذين يحبون ركوب الدراجات النارية الذين يمتلكون رخص قيادة دولية،  لاستئجار دراجة نارية والمشاركة في مهرجان،وأعلن

عن مشروع جديد يهدف إلى تسهيل تجربة السياح العرب في موسكو، حيث تم تطوير خريطة جديدة لـ”مترو” العاصمة الروسية باللغة العربية، خصيصًا للزوار القادمين من الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن “الخريطة ستكون متاحة عبر تطبيق “مترو موسكو”، للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى توفيرها مجانًا في مكاتب المعلومات والفنادق التي يُستقبل فيها السياح العرب”.وقال أنه بإمكان السياح  الحصول على الخريطة باللغة العربية عند دخولهم إلى محطات الـ”مترو”، أو من خلال تحميل تطبيق “مترو موسكو”، الذي يتضمن نسخًا بلغات متعددة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والصينية والفرنسية، كما يمكنهم طلب المساعدة من العاملين في الـ”مترو” للحصول على المعلومات اللازمة.
 

كما أكد  رغبة موسكو في الاستفادة من التجارب الرائدة في المنطقة، خاصة تجربة دبي في تنظيم حركة المرور وإدارة النقل وأضاف،نحن مهتمون بمعرفة كيفية عمل الإشارات الضوئية وإدارة الحركة في مدينة ضخمة مثل موسكو، وكذلك المنظومات الذكية التي نستخدمها. وفي المقابل، نحرص على دراسة تجارب مدن مثل دبي في تنظيم مواقف السيارات والطرق ونظام كاميرات المراقبة الأمنية، ونحاول تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عملنا”.

المصدر: سبوتنيك

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