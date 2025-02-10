أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية قامت باستهداف التشكيلات الأوكرانية على جميع محاور القتال، مشيرة إلى أنه تم تدمير أهداف استراتيجية تابعة لقوات كييف، منها منشآت الطاقة ومخازن الطائرات المسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية دون طيار وقاعدة الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 142 منطقة”.

وأضاف البيان: “سيطرت وحدات من قوات مجموعة “الجنوب” الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 160 عسكريًا وثلاث مركبات مدرعة قتالية، وعدد من المدافع الميدانية”.

وتابع بيان الدفاع: “قامت وحدات من قوات مجموعة “الغرب” الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 190 عسكريًا، ودبابتين ومركبتين مدرعتين قتاليتين وعددًا من المدافع، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة، ومحطة حرب إلكترونية من طراز أنكلاو-إن”.

وتابعت الوزارة: “واصلت وحدات من قوات مجموعة “المركز” الروسية عملياتها الهجومية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 525 عسكريًا وعددًا من المدافع، وثلاث مركبات مدرعة قتالية بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية”.

وأضاف البيان: “واصلت وحدات من قوات مجموعة “الشرق” الروسية التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 125 عسكريًا، وعددًا من المدافع، وناقلة جند مدرعة”.

وأشار البيان إلى أن “أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاثة صواريخ من طراز “هيمارس”، وقنبلة جوية من طراز “هامر”، وصاروخًا من طراز “أورغان”، و51 طائرة مسيرة”.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس. وأفشلت القوات الروسية “الهجوم المضاد” الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف “الناتو” وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات “ليوبارد 2” الألمانية، والعديد من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف “الناتو”، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

المصدر: سبوتنيك