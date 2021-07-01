السجن 15 عاماً لثلاثة عسكريين أدينوا بمحاولة انقلاب فاشلة عام 2019 في الغابون

قضت محكمة في الغابون الخميس، بالسجن 15 عاما على 3 عسكريين أدينوا بمحاولة تنفيذ انقلاب على السلطة في كانون الثاني/يناير 2019. وقال المدعي العام في الغابون لوكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) “حُكم على ثلاثة عسكريين كانوا وراء محاولة انقلاب فاشلة في الغابون بالسجن 15 عاما”. وأضاف المدعي العام “تمت تبرئة خمسة من رجال الشرطة ومدني كانوا يحاكمون إلى جانبهم”.

وكانت مجموعة من صغار الضباط في الجيش ظهروا على التلفزيون الحكومي في كانون الثاني/يناير 2019 للدعوة إلى “انتفاضة عامة” وعزل الرئيس علي بونغو، الذي تحكم عائلته البلاد منذ 50 عاما، إلا أنه سرعان ما أُحبطت محاولة الانقلاب.

المصدر: سبوتنيك