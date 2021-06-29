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June 29 2021 - 09:32

المجلس الاعلى للدفاع يبحث اليوم الاوضاع الامنية في البلاد والتطورات الاخيرة

منذ 45 mins 29 June، 2021
المجلس الاعلى للدفاع
لبنان

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اجتماع المجلس الاعلى للدفاع عند الواحدة من بعد ظهر اليوم الثالثة في قصر بعبدا للبحث في الاوضاع الامنية في البلاد والتطورات الاخيرة.

الرئيس عون تابع تطورَ أزمةِ المحروقاتِ والمعاناةَ التي تواجهُ المواطنينَ، فأجرى اتصالاتٍ معَ وزيرِ الطاقة والمياه ريمون غجر والاداراتِ المعنيةِ في الوزراة، وطلبَ اتخاذَ اجراءاتٍ سريعةٍ وصارمةٍ من اجلِ المساهمةِ في التخفيفِ من حدةِ الازمةِ المفتعلة.

كذلك اتصلَ الرئيسُ عون بوزيرِ الداخلية محمد فهمي وعددٍ من القادةِ الامنين، وطلبَ مساعدتَهم في منعِ تخزينِ المحروقاتِ ووضعِها بتصرفِ المواطنينَ الى حينِ تراجعِ الازمةِ خلالَ الثماني والاربعين ساعة المقبلة.

المصدر: قناة المنار

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