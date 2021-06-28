حب الله التقى وفدا قياديا من الجبهة الشعبية وتأكيد خيار المقاومة لتحرير الارض وحق العودة

إستقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية النائب السابق حسن حب الله في مقر المجلس السياسي ل”حزب الله”، وفدا قياديا من الجبهة الشعبية – القيادة العامة برئاسة مسؤول الجبهة وعضو المكتب السياسي أبو كفاح دبور، في حضور معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية الشيخ عطاالله حمود.

وبحث المجتمعون في آخر المستجدات الفلسطينية وأوضاع المخيمات، وتناولوا “آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، لا سيما الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة في معركة سيف القدس الأخيرة ومعادلة القدس – غزة”، متوجهين بالتحية إلى “أبطال الانتفاضة في القدس وحي الشيخ جراح وسلوان وأهلنا المقاومين في الضفة وال-48 وعلى ارض فلسطين المحتلة”.

وأكد دبور “وقوف الجبهة إلى جانب المقاومة الإسلامية ودورها المحوري في مواجهة العدوان الصهيوني والهيمنة الاستكبارية، في ظل الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على لبنان وسوريا”.

وتوجه المجتمعون ب”التحية والإكبار إلى عوائل الشهداء والأسرى والجرحى من الأطفال والنساء والرجال من المدنيين والأبرياء”، متمنين “الشفاء للجرحى والذين اثبتوا بصمودهم ان العين تقاوم المخرز وان الدم ينتصر على السيف وغطرسة المحتل”.

ودانوا “التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب كما أدان الصمت الدولي حيال التضييق والخناق على أهلنا في غزة والضفة الغربية والقدس وسلوان وحي الشيخ جراح حيال مصادرة الأراضي ومجزرة بناء المستوطنات الصهيونية وهدم المنازل والاعتقال الاستفزازي”.

وأكدوا “وحدة فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال والوحدة بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني”، داعين إلى “تفعيل لغة الحوار واحترام الحريات العامة واعتماد خيار المقاومة سبيلا لتحرير الأرض وحق العودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام