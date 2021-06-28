الخارجية العراقية تدين الهجوم الأميركي الذي طال موقعاً للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 15:08
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الرئيس بري دعا إلى جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال
الوفد التقني الروسي الذي يزور لبنان يبدأ لقاءاته بزيارة وزير الاشغال ميشال نجار
الوفد الروسي ونجار تباحثا اخر التطورات فيما يخص مساعدة لبنان باعادة اعمار مرفأ بيروت وتطوير مرفأ طرابلس
محطة الايتام على طريق المطار تناشد القوى الامنية التدخل لضبط الوضع وتنظيم عملية التعبئة للسيارات والدراجات النارية
محطة الايتام على طريق المطار: الوضع اصبح خطيرا جدا ولا يمكن تحمل تبعاته
الامام السيد علي الخامنئي: الانتخابات الرئاسية كانت ملحمية
الامام الخامنئي: الانتخابات وفوز المرشح الذي حظي بقبول المواطنين بنسبة تصويت جيدة وتعامل المسؤولين جرى بشكل جيد
الامام الخامنئي: قد لا أوافق على بعض أراء مجلس صيانة الدستور لكن هذا المجلس عمل بمسؤولية وفي اطار القانون
الامام الخامنئي: كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية كانوا متفقين على أن المشاكل الاقتصادية للبلاد يوجد لها سبيل للحل
الخارجية الايرانية: ايران لن تألو جهدا في سبيل دعم لبنان ومساعدته اقتصاديا وسياسيا اذا ما طلبت الحكومة اللبنانية
المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم:لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان وما زال هناك تدابير فنية من جانبهم
هيئة الحشد الشعبي: نقاطنا التي تعرضت للعدوان الاميركي غرب الانبار لا تضم أي مخازن أو ما شابه خلافاً للادعاءات الأميركية
هيئة الحشد الشعبي تؤكد الاحتفاظ بالحق القانوني للرد على هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها على الأراضي العراقية
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تسير في طريق خاطئ والضربات في سوريا والعراق جزء من غطرستها
ظريف: الولايات المتحدة تمنع حصول جرحانا الكيمياويين على الأدوية والمعدات الطبية
متحدث القوات المسلحة اليمنية :عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير على مواقع عسكرية في نجران وأبها وخميس مشيط
متحدث القوات المسلحة : العملية المشتركة نفذت بخمسة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيرة وكانت الاصابة دقيقة
متحدث القوات المسلحة : العملية استهدفت معسكر الحرس الوطني في نجران ومواقع عسكرية في مطار ابها وقاعدة الملك خالد الجوية
متحدث القوات المسلحة : العملية تأتي في اطار حقنا المشروع في الرد على استمرار العدوان والحصار على بلدنا
مسؤول سوداني كبير لوكالة رويترز: الخرطوم رفضت مقترحا إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة
رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين يعلن استقالته بعد أسبوع على حجب الثقة عنه
السلطات الإيطالية تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة وتؤكد أن جميع المناطق تتجه إلى أن تصبح "مناطق بيضاء"
حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 4 ملايين والإصابات 181 مليونا
الخارجية العراقية تدين الهجوم الاميركي الذي طال موقعا للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية
الخارجية العراقية: الهجوم الاميركي يعد اعتداء وانتهاكا للسيادة الوطنية وخروجا عن المواثيق الدولية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وسائل إعلام يمنية: استشهاد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المحكمة الدستورية في تركيا توافق على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي ومنع قياداته من العمل السياسي
لجنة الانتخابات الأرمينية: فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الخارجية العراقية تدين الهجوم الأميركي الذي طال موقعاً للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية
منذ 27 mins
28 June، 2021
عاجل
الحدود السورية العراقية
الحشد الشعبي
الخارجية العراقية
الهجوم الأميركي
التعليقات
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