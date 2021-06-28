الإمارات: سلالات “بيتا” و”دلتا” و”ألفا” المتحورة من كورونا هي السائدة في الدولة حاليا

كشفت وزارة الصحة الإماراتية أن سلالات “بيتا” و”دلتا” و”ألفا” المتحورة من فيروس كورونا، هي الأكثر انتشارا في الإمارات حاليا.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة فريدة الحوسني، أن حالات الوفاة في البلاد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بسبب انتشار المتحورات الفيروسية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتدابير الوقائية والتخوف من اللقاحات.

وحول أكثر السلالات انتشارا بالإمارات، قالت الحوسني: “بناء على نظام التقصي الجيني للسلالات في الدولة، السلالة الأكثر شيوعا هي سلالة بيتا بنسبة 39.2% تليها دلتا بنسبة 33.9% وأخيرا سلالة ألفا بنسبة 11.3%”.

وتابعت “هي سلالات متحورة تم رصدها في كثير من دول العالم، الأمر الذي يدعونا جميعا للتكاتف وتوحيد الجهود والمسارعة بأخذ التطعيمات”.

كما أشارت الحوسني إلى أنه تم تطعيم 71% من كل سكان البلاد بلقاحات ضد فيروس كورونا، ما يساوي نحو 92% من الفئة المؤهلة.

المصدر: روسيا اليوم