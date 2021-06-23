مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأربعاء 23-6-2021

لعلَّ آخرَ ما كانَ يتوقعُه اللبنانيُ أن يحجزَ دوراً في واحدٍ من طوابيرِ البن ، أما “بن سلامه” فيُصرُ على عدمِ اعطاءِ اجاباتٍ كافيةٍ شافيةٍ حولَ حقيقةِ ما يَجري في ماليةِ الدولةِ المتهالكة، ولا في مصرفِه.

فيما تولى المصرفُ المركزيُ السويسريُ هذه المرةَ اصدارَ كشفٍ يؤكدُ ارتفاعَ قيمةِ تحويلاتِ اللبنانيينَ إلى سويسرا خلالَ العامِ 2020 بنحوِ الثلثين مقارنةً مع السنواتِ الماضية – أي بقيمةِ 2.7 مليار دولار خرجت من البنوكِ أمامَ أعينِ من يُفترضُ فيه أن يكونَ رقيباً على اموالِ اللبنانيين، فيما لا تزالُ لجنةُ المالِ والموازنة مستغرقةً في نقاشاتِها حول “الكابتل كونترول”.

في وقتٍ يوشك ما تبقى من بنزين ومحروقاتٍ على السعرِ المدعوم ِ على التبخر، وحاكمُ المركزيِ يلوذُ بالصمتِ حولَ تسعيرةِ الاعتماداتِ التاليةِ أهي على الالفِ وخمسة ام على 3900 ام ماذا ؟

واقعٌ اضطُرت معه الدبلوماسيةُ اللبنانيةُ لاطفاءِ محركاتِها، وزارةُ الخارجيةِ توقفت عن العملِ بسببِ انقطاعِ كهرباءِ الدولةِ ونفادِ المازوتِ من المولدات. أما مولداتُ البطاقةِ التمويليةِ فتعملُ بادنى طاقاتِها، وتتنقلُ بينَ اللجانِ النيابيةِ بتثاقل ، والخوفُ كلُّ الخوفِ أن يتبخرَ رصيدُها ايضاً قبلَ أن تُقَر ، فهل تَفقِدُ وزنَها بعدَ أن انطلقت بمئةٍ وثلاثينَ دولاراً للعائلةِ وسطَ تحذيراتٍ من أن تُمسخَ بفعلِ مساوماتٍ سواءٌ على المبلغِ او على حجمِ المستفيدين.

أما في جهودِ تشكيلِ الحكومة ، فلقاءاتٌ واتصالاتٌ جديدة، حزبُ الله تواصلَ مجدداً معَ التيارِ الوطني الحر، وبحثَ في أفكارٍ ومقاربات.

والى ان تنطلقَ محركاتُ الحكومة، يبقى المواطنُ وحدَه يدفعُ ثمنَ الازمات ، بلدةُ الشرقية الجنوبيةُ شيعت اليومَ ابنَها “حسين أحمد زين” الذي قضى متأثراً بجروحٍ أصيبَ بها جراءَ حادثِ السيرِ المؤسفِ الذي وقعَ في منطقةِ السعديات جنوبَ بيروتَ بحثاً عن البنزين.

وللمأساةِ تتمةٌ غداً اذ تُشيِّعُ البلدةُ خمسَ ضحايا وهم الامّ (فاطمة قبيسي) وفتياتُها الاربع.

المصدر: قناة المنار