حنا غريب: طالما هناك احتلال هناك مقاومة

قال الامين العام للحزب “الشيوعي اللبناني” حنا غريب إنه “على امتداد التاريخ دشن شعبنا وقواه الوطنية المقاومة بمواجهة العدوان الصهيوني دفاعا عن وحدة لبنان وعروبته والقضية الفلسطينية، فكانت قوافل الشهداء من كل لبنان ولكل لبنان”.

ولفت غريب في كلمة له الخميس خلال مهرجان أقيم في مدينة صيدا جنوب لبنان بمناسبة “عيد العمال” الى أن “البشرية لم تشهد في تاريخها الحديث، ما نشهده من حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية وبدعم أميركي لم يتوقف بهدف التطهير العرقي وتصفية القضية الفلسطينية”.

واكد غريب أنه “لا يجوز تصوير الأمور على غير حقيقتها وكأنها مجرد خروقات أمنية وهذا سعرها”، واضاف “نحن في حالة حرب صهيونية توسّعية تلك هي الحقيقة”، وتابع “بالإضافة الى احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر، اصبح العدو يحتل التلال الخمس وجبل الشيخ ويبسط سيطرته النارية برا وجوا وبحرا، دمار قرى الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية من بيروت ليست اقل فظاعة واجراما من دمار غزة والضفة الغربية”، ولفت الى ان “العدو يرفض الانسحاب من لبنان ويمنع النازحين اللبنانيين من العودة الى قراهم واعادة اعمارها ، والموافقون على الاتفاق يطالبون الدولة والدولة تطالب الأميركي وهو بدوره يطالبها بالتطبيع”.

وشدد غريب على انه “طالما هناك احتلال، هناك مقاومة”، وتابع “ندعو في الوقت عينه الدولة اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها الكاملة في الدفاع عن سيادة لبنان في كل المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام