قيادة القوات المسلحة الليبية: ندعم جهود إرساء السلام وإجراء الانتخابات في موعدها

أعربت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عن دعمها لكافة الجهود المبذولة من أجل إرساء السلام وعودة الاستقرار، ودعمها بشكل كامل لإجراء الانتخابات في موعدها.

وقالت القيادة في بيان لها، إنها “تدعم كل الجهود المبذولة من أجل إرساء السلام في ليبيا وعودة الاستقرار تحقيقا لأماني الشعب الليبي لينعم فيه بحياة أمنة وعودة المسار الديمقراطي الذي طال انتظاره، خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021”.

وأضافت أنها “تدعم بشكل كامل إجراء الانتخابات في موعدها، فالشعب الليبي لا يقبل التأجيل أو التأخير أو التغيير في موعد إجراء الانتخابات من أي طرف، كما نأمل من بعثة الأمم المتحدة ضرورة اتخاذ كل التدابير وتحمل مسؤوليتها لإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه”.

وتابعت: “نحن ندعم جهود البعثة الأممية لإعادة الاستقرار في ليبيا من خلال نجاح أعمال الحوار السياسي الذي يتطلع إليه الليبيون جميعا للوصول لصياغة قاعدة دستورية توافقية تسمح للجميع الدخول في السباق الانتخابي بدون شروط مسبقة، وليحتكم الليبيون إلى صندوق الانتخاب ولإرادتهم في اختيار من يقود ليبيا إلى بر الأمان والاستقرار والسلام الدائم “.

واعتبرت أن “الحوار السياسي الحالي هو فرصة تاريخية أمامنا جميعا والتي يجب استغلالها على النحو الذي يخرج بلادنا من أزمتها المعقدة والمتشابكة داخليا وخارجيا، وكيفية الخروج بمسودة دستورية يجب أن ترى النور وتضئ الطريق بهدف تأمين حياة مستقرة وأمنه يستحقها الليبيين”.

وأملت “التأكيد في مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو الجاري على إجراء الانتخابات في موعدها والتزام حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تسهل مهام المفوضية العليا للانتخابات ودعمها بالإمكانيات المطلوبة”.

وأضافت: “نتطلع من الدول المنخرطة في مؤتمر برلين بذل كل الجهود التي تضمن المغادرة الفورية للقوات النظامية الأجنبية وكذلك جميع المرتزقة من ليبيا بإشراف بعثة الأمم المتحدة”.

المصدر: وكالات