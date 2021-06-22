مصر تلزم فئات محددة من المواطنين بلقاح كورونا وتتبنى عقوبات صارمة للمتخلفين

أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية عوض تاج الدين أن التطعيم في مصر اختياري بين المواطنين وبين أنواع التطعيمات المتوافرة حاليا، ولكنه إجباري لبعض الفئات.

وأضاف أن التطعيم حاليا إجباري من أجل العمل لفئات محددة، وهم العاملون في الفنادق والمدن السياحية والمطارات، أي بالأماكن التي يحتك بها الفرد مع السياح، مع فرض إجراءات احترازية ووقائية قوية ومتعددة.

وتابع، أنه خلال المرحلة القادمة من المرجح أن يتم فرض التطعيم على فئات أخرى، من أجل توفير مزيد من الحماية لهم، ومنحهم حماية مزدوجة من المرض، وتجنبا لانتشار الفيروس بين المواطنين، مشيرا إلى أنه في كل فترة يتم الحصول بها على كميات أكبر من اللقاحات، يتم السماح للمزيد من المواطنين للتطعيم.

وأوضح أنه حاليا يسير برنامج اللقاحات بنجاح كبير، فضلا عن زيادة أعداد الراغبين في التطعيم كل فترة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تلقيح عدد كبير من المواطنين قد يصل إلى 40% في ظل الإقبال على اللقاح.

من جانبه، قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، معاقبة الموظف الذي لم يتلق لقاح فيروس كورونا، إلا من لديه موانع طبية بشهادة معتمدة.

وقال الزملوط خلال رئاسته للمجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، خصم الأجور الإضافية الخاصة بأيام العطلات الجمعة، السبت وأي أجر إضافي للموظف مثل الراحات في حال امتناعه عن تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك حماية للموظف العام والمواطنين الذين يتعاملون معه.

وأضاف أن القرار بهدف الحفاظ على صحة المواطن والموظف والأجهزة التنفيذية والحكومية المختلفة، في ظل حرص الدولة على توفير اللقاح جانا لجميع المواطنين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات