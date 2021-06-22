الخارجية الإيرانية تهنئ بنجاح الانتخابات البرلمانية في ارمينيا

هنأ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الشعب ونواب الشعب المنتخبين في ارمينيا، على نجاح الانتخابات البرلمانية المبكرة في جمهورية أرمينيا. واعرب خطيب زادة الثلاثاء، عن تمنياته بالموفقية والنجاح لممثلي الشعب المنتخبين في طريق تحقيق التنمية والتقدم في ارمينيا وايضا إرساء الاستقرار الداخلي وتوطيد السلام في المنطقة .

وأكد المتحدث باسم الخارجية على أهمية دول الجوار في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، وشدد على أهمية تطوير العلاقات مع أرمينيا، معربا عن ثقته في أن العلاقات الودية بين البلدين سوف تتطور وتتعمق أكثر مع تشكيل البرلمان والحكومة الجديدة في ارمينيا. يذكر ان شعب أرمينيا توجه إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد الماضي لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة، ومن المؤمل أن تخف التوترات السياسية في البلاد مع ظهور نتائج الانتخابات والتطورات اللاحقة.

المصدر: ارنا