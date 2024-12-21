الخارجية الايرانية: على الحكومة الانتقالية في دمشق ملاحقة ومعاقبة مرتكبي جريمة قتل أحد موظفي سفارتنا

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي اليوم السبت عن تعازيه باستشهاد الموظف المحلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دمشق داوود بيطرف، الذي استشهد عندما أطلق الإرهابيون النار على سيارته في العاصمة السورية دمشق.

وبالاشارة الى أنه تم اكتشاف جثة الشهيد بيطرف والتعرف عليها ونقلها الى ايران في الأيام الأخيرة، أكد بقائي على “مسؤولية الحكومة السورية الانتقالية في تحديد ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة”، مشيراً إلى أن “الوزارة تقوم بمتابعة الموضوع بالشكل المناسب عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والدولية”.

وفي سياق إدانته العمل الاجرامي الذي ادّى الى استشهاد الموظف المحلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الأحد 15 كانون الأول/ديسمبر، تقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بالتهاني والتعازي إلى أسرة الشهيد والشعب الايراني.

المصدر: ارنا