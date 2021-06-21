وحدات من المستعربين تحاول التسلل إلى أحياء بلدة سلوان في القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2021 - 23:44

وحدات من المستعربين تحاول التسلل إلى أحياء بلدة سلوان في القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال

منذ 20 mins 21 June، 2021
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