مأكولات يفضل عدم تناولها مع القهوة

شرح خبير التغذية الروسي، بافيل إيسانباييف، المختص بإنقاص الوزن في عيادة “بورمينتال” في مدينة تشيليابينسك، ضرر الجمع بين القهوة والحلويات.

وقال بافيل لـ “سبوتنيك”: إن “القهوة غالبا ما تشرب مع الحلويات، لكن الحلويات والقهوة لا يجتمعان، لأن القهوة تزيد مؤقتا من مستويات الغلوكوز في الدم”.

وأضاف بافيل “عند تناول القهوة مع الحلويات، يرتفع مستوى الغلوكوز بشكل مفرط ثم ينخفض بشكل حاد. قد يحدث نقص السكر في الدم، ما يولد أعراضا مثل الضعف، والدوخة، والتعرق”.

ويعتقد العلماء أن القهوة لا تسبب الإدمان مثلما يدمن الناس المخدرات، لكن هذا لا يعني أنها لا تسبب أعراض الانسحاب المتمثلة بـ: التعب والصداع والأرق إذا قررت أن تتوقف فجأة عن شرب الكثير من القهوة التي اعتدت عليها.

ويمكن أن يرتبط شرب الكثير من الكافيين بزيادة القلق واضطرابات النوم فعندما يستيقظ المرء في الصباح متعبا ويشرب القهوة ليشعر بالنشاط ومن ثم لا يستطيع النوم ليلا لأنه شرب الكثير من القهوة، فهذا ما يسمى بالدورة السامة للقهوة.

المصدر: سبوتنيك