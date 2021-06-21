عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 21 حزيران 2021

العناوين

الأخبار :

صرخة باسيل للسيد نصر الله: منعاً للانفجار الكبير

باسيل يستعين بـ«صديق»: على الحريري التأليف أو الرحيل

جولة خارجية لعكر تشمل دمشق: هل بدأ الانفتاح على سوريا؟

مساعدة عاجلة للجامعة الأميركية

«آيباك» لبنان: ثلاثية الجيش والـNGOs والبنك الدوليّ

عزوف أساتذة عن المشاركة في أعمال المراقبة والتصحيح: هل تجرى امتحانات «البريفيه» فعلاً؟

البناء :

بوريل ملوّحاً بالعقوبات ويعترف بمصاعب ‏الصيغة الطائفيّة لتقاسم السلطة وفشلها ‏في بناء دولة

حردان بعد اجتماع دمشق ‏مع المقداد لممثلي كتل 8 آذار: لتفعيل ‏التعاون اللبنانيّ السوريّ

العقد الحكوميّة ‏توقفت عند منح الثقة… وباسيل يحتكم ‏لنصرالله … ومساعٍ للقاء عون وبرّي‎ ‎

الديار :

الصراع على السلّطة وترجمته الاقتصادية والإجتماعية.. تخلّف ‏إقتصادي يتعدّى الى الإجتماعي رفع الدعم أصبح واقعاً..

غياب الإجراءات الحكومية سترفع مُعدّلات الفقر بشكل مُخيف

ارتفاع سعر البنزين سيفقد لبنان السيطرة على الكتلة النقدية.. ومُواجهة الاحتكار مفصلية

اللواء :

باسيل يحرق مراكب التأليف.. والسيد نصرالله ليس “حكماً‎”!‎

بوريل يعرض غداً فشل تقاسم السلطة.. وجنبلاط يُؤكّد على التسوية وحرب إلغاء مسيحية جديدة

الجمهورية :

باسيل يفجّر عاصفة ردود مسيحية.. ‏ويُحرج “حزب الله”‏

النهار :

باسيل يسلّم “حقوقه” لـ”السيّد”… ويشعلها مسيحياً‎!‎

الأنباء :‎

“‎تغليب الأنانيات” يجهض كل المساعي.. وباسيل يضع التأليف بعهدة السيد نصرالله

الاسرار

البناء‎

-توقعت مصادر سياسية تحريكاً لمساعي الحلحلة الحكومية بعد دعوة رئيس التيار الوطني الحر جبران ‏باسيل للأمين العام لحزب الله للعب دور الحَكَم، وذلك من خلال تفعيل مبادرة رئيس مجلس النواب بتشجيع ‏ومؤازرة من حزب الله انطلاقاً من الصيغ التي طرحها باسيل والتي تنهي أزمة التشكيل وتبقي أزمة الثقة ‏بالحكومة لطرح حل لها يربطها بالتدقيق الجنائيّ‎.

-قالت مصادر دبلوماسية إن تبلور المشاهد السياسيّة في سورية وإيران بعد الانتخابات الرئاسية وحجم الحضور ‏الشعبي فيها ستجعل الصيف المقبل ساخناً في سورية والعراق لحسم المساحات الرماديّة مع الأميركيين في ضوء ‏نتائج قمة الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين للضغط لتسريع الانسحاب الأميركي‎.‎

الجمهورية‎

ـ تدور أزمة صامتة بين حليفين بارزين تفاقمت في الآونة الأخيرة نتيجة سجالات بين بعض المواقع المسؤولة‎.

ـ يكثّف حزب فاعل حليف لمرجعيتين على خلاف شديد إتصالاته لوقف التدهور بينهما لكن مسؤولي الحزب ‏يرون أن المهمة شاقة جداً‎.

ـ وصف مسؤول دولي زيارته الأخيرة الى لبنان بغيرالموفقة وكان بالإمكان الإستغناء عنها‎.‎

اللواء‎

ـ تُعقد لقاءات بين قطبين في السلطة بعيداً عن الأضواء الإعلامية، وذلك في إطار تنسيق المواقف من التطورات ‏الأخيرة في الأزمة الحكومية‎!

ـ لوحظ أن تسريب بعض معلومات محضر إجتماع مفوض السياسة الخارجية الأوروبية مع مسؤول كبير تختلف ‏عن المواقف التي تم إعلانها من قبل الزائر الأوروبي في تصريحاته الصحفية‎!

ـ خسرت جمعية الكشاف المسلم مقعدها التقليدي في الهيئة الإدارية لإتحاد كشاف لبنان لأول مرة منذ تأسيس ‏الإتحاد بسبب تحالفات الجمعية مع جمعيات كشفية حزبية‎!‎

النهار‎

ـ يسعى نواب “التيار الوطني الحر” بشراسة داخل اللجان النيابية المشتركة لإبعاد جان العلية عن رئاسة هيئة ‏الشراء العام؛ وقد نجحوا في الجلسة الأخيرة بتمرير نص بأن تكون رئاسته مؤقتة؛ ومعركتهم الأربعاء المقبل هي ‏تجريد الهيئة من صلاحياتها خلال الفترة المؤقتة لان لديهم مخاوف جدية من قيام العلية بالادعاء عليهم في ‏العشرات من الصفقات متى أصبحت لديه هذه الصلاحية بموجب القانون الجديد‎.

ـ يتوقّع أن يُعقد لقاء يضمّ قيادات سياسية في إحدى الطوائف منقسمة بين معسكرين، لبحث بعض الاستحقاقات التي ‏تهم تلك الطائفة وضرورة تحصين وضعها في هذه المرحلةس بمعزل عن التباينات والاختلافات‎.

ـ لا يهتم المعنيون بالشأن السياسي والامني لازدياد الحوادث الفردية في عاصمة الشمال التي تشهد مزيدا من ‏التوترات والصدامات والجرائم‎.

ـ جهات لبنانية سياسية عدة من التي تعتبر نفسها غير معنية بالعقوبات الفرنسية، تنتقد قرار باريس بابلاغ ‏الاجراءات العقابية الى من يعنيهم الامر من دون الاعلان عن الاسماء في ما يشبه عملية المقايضة ما فرض ‏العقوبات او القبول بما تبقى من المبادرة الفرنسية وهي اجراءات باتت اقرب الى القصاص المدرسي وتضعف ‏حراك باريس‎.‎

نداء الوطن‎

ـ تبين ان إحدى شركات الصيرفة من الفئة الاولى قد عمدت في الفترة السابقة بالتعاون مع جهات نافذة الى ابتزاز ‏رجال أعمال عراقيين من خلال تقديم شكاوى كيدية بحقهم وتعميم إشارات حمراء بحقهم للانتربول الدولي ‏ومساومتهم على رفع الإشارات مقابل مبالغ مالية طائلة‎.

ـ باتت إهراءات القمح في مرفأ بيروت تشكل خطراً على السلامة العامة كونها تنحرف يومياً بمعدل 2 ميلليمتر، ‏وطلبت الجهات الإدارية في المرفأ من العاملين عدم الاقتراب منها بمساحة يبلغ قطرها 50 متراً‎.

ـ تخوفت مصادر سياسية من ان الرئيس المكلف أصبح أسير تصفية حسابات بين الافرقاء في الداخل وكل يريد ‏استمراره مكلفاً تلبية لمصالحه‎.‎

الأنباء

يستعد حزب سياسي لعدد من الخطوات الأساسية التي من شأنها أن تؤطّر تنظيمياً وسياسياً حركتَه المستمرة ‏والمتمايزة‎.‎

حزب وازن يتحرك على خط حليفه لتليين المواقف محافظا على صمته وعدم اعلان أي موقف‎. ‎

الأخبار

تلقّت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت مساعدة مالية كبيرة قدّرت بنحو مئة مليون دولار تصرف على دفعات، بما ‏سمح لإدارة الجامعة المباشرة خلال وقت قريب ببرنامج جديد لرواتب العاملين، وفق قاعدة تراعي الأقدميّة والتراتبيّة، ‏وتسمح بدفع 20 في المئة من الراتب بالدولار الأميركي (وفق سعر السوق)، ونحو 15 في بالمئة بالدولار البنكي ‏‏(وفق سعر 3900 ليرة) وبقية الراتب بالليرة اللبنانية، على أن لا تقل قيمة الدولارات عن 250 لأصغر العاملين، ‏وتخصيص دعم خاص لعدد من كبار الأساتذة والأطباء، ما يحول دون هجرة المزيد منهم‎.‎

كشفت الاجتماعات المباشرة والجانبية التي عقدت قبل انعقاد المؤتمر الدولي وأثناءه لدعم الجيش، الذي عقد بمبادرة ‏فرنسية – إيطالية، أن أيّاً من الدول المشاركة لم تتعهّد برنامج دعم مفصّل، سواء على شكل دعم مالي أو عيني، وأن ‏الجميع طلبوا بعض الوقت لدراسة المطالب التي سبق للجيش اللبناني أن قدّمها الى الملحقين العسكريين في السفارات ‏العربية والأجنبية في لبنان. وعلم أن قائد الجيش العماد جوزيف عون سيقوم بجولة خارجية بغية الحصول على دعم ‏مباشر للعسكريين من مختلف الرتب. وتشير المعلومات الى أن الولايات المتحدة وحدها من سيقدّم دعماً مالياً نقدياً ‏مباشراً لقيادة الجيش، من دون المرور بالقنوات الرسمية. وستأتي الأموال من “الموازنة السريّة” لسلاح الاستخبارات ‏في الجيش الأميركي‎.‎

‎”‎صدم” نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل بما سمعه في اجتماعاته الرسمية في بيروت. وقال مطّلعون ‏إن المسؤول الأوروبي، المكلّف حثّ القيادات اللبنانية على إنتاج حلّ سريع، سمع من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ‏وسعد الحريري تبادلاً عنيفاً للاتهامات التي كالوها بعضهم لبعض جرّاء عدم تأليف الحكومة‎.‎

بعد أسابيع من البحث، أقرّت قيادة حركة “أمل” مساعدات ماليّة بقيمة 400 ألف ليرة لعائلات “شهداء الحركة”، ‏إضافة الى بعض المنتسبين الذين تضرّروا جراء الأزمة المالية. وقالت مصادر في الحركة إن المشروع يستهدف عملياً ‏نحو سبعة آلاف عائلة في بيروت والضاحية والجنوب والبقاع، وإن قيادة الحركة تحثّ المغتربين من أنصارها على ‏توسيع دائرة الدعم في القرى والبلدات والاستعداد لبرنامج دعم إضافي مطلع أيلول المقبل لمواجهة الأعباء المتعلّقة ‏بالعام الدراسي الجديد‎.‎

المصدر: صحف