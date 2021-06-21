عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 21 حزيران 2021

العناوين
الأخبار :
صرخة باسيل للسيد نصر الله: منعاً للانفجار الكبير
باسيل يستعين بـ«صديق»: على الحريري التأليف أو الرحيل
جولة خارجية لعكر تشمل دمشق: هل بدأ الانفتاح على سوريا؟
مساعدة عاجلة للجامعة الأميركية
«آيباك» لبنان: ثلاثية الجيش والـNGOs والبنك الدوليّ
عزوف أساتذة عن المشاركة في أعمال المراقبة والتصحيح: هل تجرى امتحانات «البريفيه» فعلاً؟
البناء :
بوريل ملوّحاً بالعقوبات ويعترف بمصاعب الصيغة الطائفيّة لتقاسم السلطة وفشلها في بناء دولة
حردان بعد اجتماع دمشق مع المقداد لممثلي كتل 8 آذار: لتفعيل التعاون اللبنانيّ السوريّ
العقد الحكوميّة توقفت عند منح الثقة… وباسيل يحتكم لنصرالله … ومساعٍ للقاء عون وبرّي
الديار :
الصراع على السلّطة وترجمته الاقتصادية والإجتماعية.. تخلّف إقتصادي يتعدّى الى الإجتماعي رفع الدعم أصبح واقعاً..
غياب الإجراءات الحكومية سترفع مُعدّلات الفقر بشكل مُخيف
ارتفاع سعر البنزين سيفقد لبنان السيطرة على الكتلة النقدية.. ومُواجهة الاحتكار مفصلية
اللواء :
باسيل يحرق مراكب التأليف.. والسيد نصرالله ليس “حكماً”!
بوريل يعرض غداً فشل تقاسم السلطة.. وجنبلاط يُؤكّد على التسوية وحرب إلغاء مسيحية جديدة
الجمهورية :
باسيل يفجّر عاصفة ردود مسيحية.. ويُحرج “حزب الله”
النهار :
باسيل يسلّم “حقوقه” لـ”السيّد”… ويشعلها مسيحياً!
الأنباء :
“تغليب الأنانيات” يجهض كل المساعي.. وباسيل يضع التأليف بعهدة السيد نصرالله
الاسرار
البناء
-توقعت مصادر سياسية تحريكاً لمساعي الحلحلة الحكومية بعد دعوة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للأمين العام لحزب الله للعب دور الحَكَم، وذلك من خلال تفعيل مبادرة رئيس مجلس النواب بتشجيع ومؤازرة من حزب الله انطلاقاً من الصيغ التي طرحها باسيل والتي تنهي أزمة التشكيل وتبقي أزمة الثقة بالحكومة لطرح حل لها يربطها بالتدقيق الجنائيّ.
-قالت مصادر دبلوماسية إن تبلور المشاهد السياسيّة في سورية وإيران بعد الانتخابات الرئاسية وحجم الحضور الشعبي فيها ستجعل الصيف المقبل ساخناً في سورية والعراق لحسم المساحات الرماديّة مع الأميركيين في ضوء نتائج قمة الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين للضغط لتسريع الانسحاب الأميركي.
الجمهورية
ـ تدور أزمة صامتة بين حليفين بارزين تفاقمت في الآونة الأخيرة نتيجة سجالات بين بعض المواقع المسؤولة.
ـ يكثّف حزب فاعل حليف لمرجعيتين على خلاف شديد إتصالاته لوقف التدهور بينهما لكن مسؤولي الحزب يرون أن المهمة شاقة جداً.
ـ وصف مسؤول دولي زيارته الأخيرة الى لبنان بغيرالموفقة وكان بالإمكان الإستغناء عنها.
اللواء
ـ تُعقد لقاءات بين قطبين في السلطة بعيداً عن الأضواء الإعلامية، وذلك في إطار تنسيق المواقف من التطورات الأخيرة في الأزمة الحكومية!
ـ لوحظ أن تسريب بعض معلومات محضر إجتماع مفوض السياسة الخارجية الأوروبية مع مسؤول كبير تختلف عن المواقف التي تم إعلانها من قبل الزائر الأوروبي في تصريحاته الصحفية!
ـ خسرت جمعية الكشاف المسلم مقعدها التقليدي في الهيئة الإدارية لإتحاد كشاف لبنان لأول مرة منذ تأسيس الإتحاد بسبب تحالفات الجمعية مع جمعيات كشفية حزبية!
النهار
ـ يسعى نواب “التيار الوطني الحر” بشراسة داخل اللجان النيابية المشتركة لإبعاد جان العلية عن رئاسة هيئة الشراء العام؛ وقد نجحوا في الجلسة الأخيرة بتمرير نص بأن تكون رئاسته مؤقتة؛ ومعركتهم الأربعاء المقبل هي تجريد الهيئة من صلاحياتها خلال الفترة المؤقتة لان لديهم مخاوف جدية من قيام العلية بالادعاء عليهم في العشرات من الصفقات متى أصبحت لديه هذه الصلاحية بموجب القانون الجديد.
ـ يتوقّع أن يُعقد لقاء يضمّ قيادات سياسية في إحدى الطوائف منقسمة بين معسكرين، لبحث بعض الاستحقاقات التي تهم تلك الطائفة وضرورة تحصين وضعها في هذه المرحلةس بمعزل عن التباينات والاختلافات.
ـ لا يهتم المعنيون بالشأن السياسي والامني لازدياد الحوادث الفردية في عاصمة الشمال التي تشهد مزيدا من التوترات والصدامات والجرائم.
ـ جهات لبنانية سياسية عدة من التي تعتبر نفسها غير معنية بالعقوبات الفرنسية، تنتقد قرار باريس بابلاغ الاجراءات العقابية الى من يعنيهم الامر من دون الاعلان عن الاسماء في ما يشبه عملية المقايضة ما فرض العقوبات او القبول بما تبقى من المبادرة الفرنسية وهي اجراءات باتت اقرب الى القصاص المدرسي وتضعف حراك باريس.
نداء الوطن
ـ تبين ان إحدى شركات الصيرفة من الفئة الاولى قد عمدت في الفترة السابقة بالتعاون مع جهات نافذة الى ابتزاز رجال أعمال عراقيين من خلال تقديم شكاوى كيدية بحقهم وتعميم إشارات حمراء بحقهم للانتربول الدولي ومساومتهم على رفع الإشارات مقابل مبالغ مالية طائلة.
ـ باتت إهراءات القمح في مرفأ بيروت تشكل خطراً على السلامة العامة كونها تنحرف يومياً بمعدل 2 ميلليمتر، وطلبت الجهات الإدارية في المرفأ من العاملين عدم الاقتراب منها بمساحة يبلغ قطرها 50 متراً.
ـ تخوفت مصادر سياسية من ان الرئيس المكلف أصبح أسير تصفية حسابات بين الافرقاء في الداخل وكل يريد استمراره مكلفاً تلبية لمصالحه.
الأنباء
يستعد حزب سياسي لعدد من الخطوات الأساسية التي من شأنها أن تؤطّر تنظيمياً وسياسياً حركتَه المستمرة والمتمايزة.
حزب وازن يتحرك على خط حليفه لتليين المواقف محافظا على صمته وعدم اعلان أي موقف.
الأخبار
تلقّت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت مساعدة مالية كبيرة قدّرت بنحو مئة مليون دولار تصرف على دفعات، بما سمح لإدارة الجامعة المباشرة خلال وقت قريب ببرنامج جديد لرواتب العاملين، وفق قاعدة تراعي الأقدميّة والتراتبيّة، وتسمح بدفع 20 في المئة من الراتب بالدولار الأميركي (وفق سعر السوق)، ونحو 15 في بالمئة بالدولار البنكي (وفق سعر 3900 ليرة) وبقية الراتب بالليرة اللبنانية، على أن لا تقل قيمة الدولارات عن 250 لأصغر العاملين، وتخصيص دعم خاص لعدد من كبار الأساتذة والأطباء، ما يحول دون هجرة المزيد منهم.
كشفت الاجتماعات المباشرة والجانبية التي عقدت قبل انعقاد المؤتمر الدولي وأثناءه لدعم الجيش، الذي عقد بمبادرة فرنسية – إيطالية، أن أيّاً من الدول المشاركة لم تتعهّد برنامج دعم مفصّل، سواء على شكل دعم مالي أو عيني، وأن الجميع طلبوا بعض الوقت لدراسة المطالب التي سبق للجيش اللبناني أن قدّمها الى الملحقين العسكريين في السفارات العربية والأجنبية في لبنان. وعلم أن قائد الجيش العماد جوزيف عون سيقوم بجولة خارجية بغية الحصول على دعم مباشر للعسكريين من مختلف الرتب. وتشير المعلومات الى أن الولايات المتحدة وحدها من سيقدّم دعماً مالياً نقدياً مباشراً لقيادة الجيش، من دون المرور بالقنوات الرسمية. وستأتي الأموال من “الموازنة السريّة” لسلاح الاستخبارات في الجيش الأميركي.
”صدم” نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل بما سمعه في اجتماعاته الرسمية في بيروت. وقال مطّلعون إن المسؤول الأوروبي، المكلّف حثّ القيادات اللبنانية على إنتاج حلّ سريع، سمع من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري تبادلاً عنيفاً للاتهامات التي كالوها بعضهم لبعض جرّاء عدم تأليف الحكومة.
بعد أسابيع من البحث، أقرّت قيادة حركة “أمل” مساعدات ماليّة بقيمة 400 ألف ليرة لعائلات “شهداء الحركة”، إضافة الى بعض المنتسبين الذين تضرّروا جراء الأزمة المالية. وقالت مصادر في الحركة إن المشروع يستهدف عملياً نحو سبعة آلاف عائلة في بيروت والضاحية والجنوب والبقاع، وإن قيادة الحركة تحثّ المغتربين من أنصارها على توسيع دائرة الدعم في القرى والبلدات والاستعداد لبرنامج دعم إضافي مطلع أيلول المقبل لمواجهة الأعباء المتعلّقة بالعام الدراسي الجديد.
المصدر: صحف