كندا: 4 مصابين على الأقل جراء إطلاق نار خلال حفل للأطفال في تورونتو

أعلنت الشرطة الكندية أن أربعة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة أطفال أصيبوا جراء حادث إطلاق نار وقع خلال حفل للأطفال في مدينة تورونتو.

وأكدت الضابطة في شرطة تورونتو، كيلي سكينر، أثناء مؤتمر صحفي أن عدة أشخاص نفذوا هذا الهجوم مساء أمس الجمعة وفروا من موقع الحادث ولم تتوفر معلومات عنهم حتى الآن، لافتة إلى أن الجرحى هم رضيع في سن عام وطفل وطفلة يبلغان من العمر خمسة و11 عاما على التوالي وشاب في سن 23 عاما.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع أثناء حفل نظم بمناسبة أول عيد ميلاد لطفل، دون توضيح ما إذا كان الحديث يدور عن الرضيع المصاب أو آخر.

ولم تشرح الشرطة أي تفاصيل تسلط الضوء على دوافع الهجوم.

من جانبها، أعلنت خدمة الإسعاف في تورونتو أن الحادث خلف خمسة جرحى، بينهم ثلاثة أطفال أحدهم في حالة حرجة تهدد حياته، فيما لا يزال طفل آخر وشخص بالغ في حالة خطيرة أيضا.

المصدر: وكالات