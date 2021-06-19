قاليباف: الشعب الايراني يسجل مفخرة بمشاركته الواسعة في الانتخابات (ارنا) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2021 - 09:54

قاليباف: الشعب الايراني يسجل مفخرة بمشاركته الواسعة في الانتخابات (ارنا)

منذ 50 mins 19 June، 2021
أخبار موقع المنار

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