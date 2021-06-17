ظريف يزور تركيا للمشاركة في منتدى انطاليا الدبلوماسي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أن الوزير محمد جواد ظريف سيزور تركيا للمشاركة في منتدى انطاليا الدبلوماسي واجراء لقاءات ومحادثات مع عدد من المسؤولين ونظرائه المشاركين في المنتدى.

وأشار خطيب زادة الى أن زيارة ظريف تأتي تلبية لدعوة من نظيره التركي مولود جاووش اوغلو، قائلاً إن “ظريف سيشرح خلال المنتدى عقيدة الجمهورية الإسلامية الايرانية وسياساتها بشأن العلاقات مع الجوار”. واضاف أن وزير الخارجية سيلتقي خلال الزيارة على هامش المنتدى عدداً من كبار المسؤولين ووزراء الخارجية للدول المشاركة ويشارك ايضا في اجتماع ثلاثي بين ايران وتركيا وأفغانستان.

وسيبدأ منتدى انطاليا الدبلوماسي اعماله غداً الجمعة بكلمة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

المصدر: فارس