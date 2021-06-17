الداخلية الايرانية تؤكد انسحاب المرشح زاكاني من السباق الرئاسي

أصدرت وزارة الداخلية في الجمهورية الإسلامية الايرانية الخميس بياناً أكدت فيه انسحاب المرشح للانتخابات الرئاسية علي رضا زاكاني. وقالت الوزارة في بيانها ان المرشح زاكاني ابلغ وزارة الداخلية بقرار انسحابه الخميس. وكان زاكاني قد اعلن أمس الاربعاء في تصريح له قرار انسحابه من المنافسة في الانتخابات الرئاسية.

وكان المرشحان محسن مهر علي زادة وسعيد جليلي قد اعلنا ايضا يومي الثلاثاء والاربعاء على التوالي انسحابهما من السباق الرئاسي. وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن المنافسة في الانتخابات ستكون بين المرشحين الأربعة المتبقين وهم: محسن رضائي میر قائد، وسید ابراهیم رئیسي، وسید امیر حسین قاضي ‌زادة هاشمي، وعبدالناصر همتي.

وستجري يوم غد الجمعة 18 حزيران/يونيو انتخابات رئاسة الجمهورية الـ 13 وبالتزامن معها تجري انتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية البرلمانية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.

المصدر: فارس