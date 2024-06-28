وزارة الداخلية الإيرانية: بعد الساعة الـ 12 من منتصف الليل سيتم فك الشمع الأحمر عن الصناديق والبدء بفرز الأصوات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 23:02
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الشعب الإيراني يواصل التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية وتمديد فترة الاقتراع حتى العاشرة ليلاً
الإمام السيد علي الخامنئي ادلى بصوته في الإنتخابات الرئاسية: عزة الجمهورية الاسلامية تعتمد على حضور الشعب
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش
السيد نصر الله والشيخ طقوش بحثا في آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان وفلسطين
مراسل المنار: الطيران الصهيوني استهدف شيحين وكفركلا ومرتفعات اقليم التفاح جنوب لبنان
إعلام العدو: انفجار 3 طائرات مسيرة في الجليل الغربي رغم محاولة اعتراضها ورصد إطلاق 25 صاروخا اوقعت أضرارا
إعلام العدو: المناطق التي تعرضت لأكبر ضرر هي المطلة والمنارة وكريات شمونة وشتولا وزرعيت وأفيفيم
الإعلام الفلسطيني: شهداء وجرحى جراء استهداف الإحتلال منازل بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة
سرايا القدس: أجهزنا على قوة صهيونية بحي الشجاعية في مبنى مفخخ بصاروخ غير منفجر وبداخله فوهة نفق مفخخ بالعبوات
سرايا القدس: فجرنا آلية عسكرية للعدو بعبوة ارضية وقصفنا تجمعا لآليات العدو الصهيوني بقذائف الهاون في الشجاعية
سرايا القدس: خضنا اشتباكات مع قوات العدو الراجلة وأوقعناهم بين قتيل وجريح في تلة المنطار
كتائب شهداء الأقصى : قصفنا مع قوات الشهيد عمر القاسم قاعدة "زيكيم" العسكرية في عسقلان بصواريخ قصيرة المدى
كتائب الأقصى: قصفنا قوات العدو المتوغلة في محور شرق رفح برشقة صاروخية من نوع 107 وبقذائف الهاون من العيار الثقيل
كتائب القسام استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل شرقي مدينة رفح
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية
إعلام العدو: تدمير عشرات الآليات العسكرية وإخراجها من الخدمة وتضرر أكثر من 500 مدرعة جراء الحرب على غزة
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تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الداخلية الإيرانية: بعد الساعة الـ 12 من منتصف الليل سيتم فك الشمع الأحمر عن الصناديق والبدء بفرز الأصوات
منذ 23 mins
28 June، 2024
عاجل
الانتخابات الرئاسية في ايران
الداخلية الايرانية
ايران
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