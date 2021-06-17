بوريل: “السيل الشمالي 2” ليس مشروعا أوروبيا

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن مشروع “السيل الشمالي 2″ ليس مشروعا أوروبيا ولم يساهم الاتحاد في تمويله”.

وفي مؤتمر صحفي عقده، عرض بوريل مقترحا أوروبيا يهدف لرسم ملامح العلاقات المستقبلية بين بروكسل وموسكو.

وأشار إلى أن المقترح الأوروبي ينص، من بين نقاط عدة، على ضرورة أن تعمل دول الاتحاد على تأمين استقلاليتها في مجال الطاقة عبر الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، ما سيخفض من اعتماد العواصم الأوروبية على الغاز الروسي وبالتالي يضعف تأثير موسكو”.

ونفى بوريل أن “يكون محتوى مقترحه دعوة ضمنية لألمانيا لإيقاف هذا المشروع الذي تقدم كثيرا”، مضيفا: “لا أريد أن أقول لألمانيا ما يتعين عليها فعله”.

وطالب بوريل الأطراف المعنية بالمشروع بـ”احترام قواعد السوق والمنافسة المعمول بها في الاتحاد فيما لو نجح هذا المشروع بالفعل”.

يذكر أن مشروع “نورد ستريم 2” ( السيل الشمالي 2) هو عبارة عن خط إمداد لتوريد الغاز السائل من روسيا إلى ألمانيا.

المصدر: وكالات