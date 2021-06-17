كورونا في تركيا.. رصد 6221 إصابة و71 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، عن تسجيلها 6221 إصابة و71 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6221 مقابل 5955 الثلاثاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5348249.

وبلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 71 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 84 الثلاثاء ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 48950 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 4632 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5215654 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: وكالة رويترز