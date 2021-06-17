كورونا في مصر.. تسجيل تراجع مستمر للإصابات

تراجع مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في مصر، الأربعاء، إلى 606 حالات، ما يمثل أقل مستوى منذ يوم 8 مارس، بينما تم رصد 32 وفاة بالمرض.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 606 حالات، مقارنة مع 609 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 275010 حالات.

وتمثل هذه الحصيلة أقل مستوى لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مصر منذ يوم 8 مارس حينما تم تسجيل 591 حالة مؤكدة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 32 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 37 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 15723 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 543 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 203193 شخصا.

المصدر: وكالات