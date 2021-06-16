النائب جبران باسيل من مجلس النواب: بوادر ثورة اجتماعية جديدة محقة بسبب الذل الذي يعيشه اللبنانيون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 14:50

النائب جبران باسيل من مجلس النواب: بوادر ثورة اجتماعية جديدة محقة بسبب الذل الذي يعيشه اللبنانيون

منذ 10 mins 16 June، 2021
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