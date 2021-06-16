اعلام العدو: أبو ظبي تحذر من “حدوث أزمة في العلاقات” إذا ألغت تل أبيب اتفاقية نقل النفط الإماراتي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 11:44

اعلام العدو: أبو ظبي تحذر من “حدوث أزمة في العلاقات” إذا ألغت تل أبيب اتفاقية نقل النفط الإماراتي (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 16 June، 2021
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