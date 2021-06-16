عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 16 حزيران 2021

العناوين

الأخبار :

اقتراح الـ”كابيتال كونترول” | مجلس النوّاب مستقيل: الأمر لرياض سلامة‎!‎

مؤتمر باريس: إبقاء الجيش على قيد الحياة

حزب الله ـــ التيار الحر: سوء «التفاهم» يكبر

عكر للعرب: نحتاج إلى «اهتمام استثنائي»… ولن نؤذي الأشقّاء

«مسيرة الأعلام» تحت الخطوط الحمر: الكلمة للمقاومة

البناء :

بايدن وبوتين: لقاء 5 ساعات للقضايا ‏الثنائية… وعلى الطاولة أزمتا سورية ‏وأوكرانيا وتسوية ليبيا

“سيف القدس” ‏يفرض إيقاعه على حكومة بينيت ومسيرة ‏الأعلام ويرسم خطوطاً حمراء

خلط ‏أوراق رئاسيّ يرافق الطريق المسدود أمام ‏الحكومة الجديدة … وسجال متعدّد ‏الأطراف‎

الديار :

التراشق بين بعبدا وعين التينة ينسف آخر حظوظ التشكيل

الأمم المتحدة : لبنان يواجه أسوأ أزماته… ودعوات لـ”تحقيق دولي” ‏بانفجار 4 آب

مخاوف من انفجار اجتماعي ــ أمني تنطلق شرارته الخميس

اللواء :

عون يقوِّض دور برّي.. ويفتح معركة رئاسة المجلس‎!‎

الفرزلي يتحدث عن “إيجابية” الحريري.. والبنزين إلى 200 ألف ليرة للصفيحة

الجمهورية :

مبادرة بري قائمة وقويّة.. وتساؤلات ‏حول قدرة الحريري على الصبر

النهار :

بعبدا تطلق النار على برّي وسائر المبادرات‎

‎

الأنباء :

مستنقع فشل التأليف يعمّق أزمات اللبنانيين.. والدعم صار من الماضي

الاسرار

البناء‎

قالت مصادر دبلوماسية خليجية إن اتصالات من حكومة كيان الاحتلال بالقيادة القطرية أدّت الى تقنين البث ‏المباشر لقناة الجزيرة من القدس لتغطية مسيرة الأعلام الصهيونية بعد مغادرة المسيرة لمنطقة باب العامود وتغيير ‏لهجتها تحت عنوان المساهمة في التهدئة المتفق عليها برعاية أميركيّة‎.‎

لاحظت مصادر إعلامية انتقال حالة التوتر والتصعيد على وسائل التواصل الاجتماعي من جبهة التيار الوطني ‏الحر وتيار المستقبل إلى جبهات جديدة أصابت بعض شظاياها علاقة حركة أمل وحزب الله وعلاقة حزب الله ‏والتيار الوطني الحر بعدما كان التوتر على جبهة التيار وأمل قد بلغ مداه‎.‎

النهار‎

‎-تؤكد المصادر الفرنسية أن باريس لم تتخلّ عن دعمها خيار تولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة‎.‎

‎- ‎بدأت مختبرات طبية تعتذر من قاصديها لعدم امكان اجراء الفحوص المخبرية على حساب شركات التأمين ‏والمؤسسات الضامنة‎. ‎

‎-تسجَّل أدنى نسبة سياحة خارجية للبنانيين في تاريخ البلد، على خلفية تدهور قيمة الليرة والظروف القاهرة التي ‏يمر بها لبنان‎. ‎

‎-تقوم أكثر من دائرة للأحوال الشخصية بالمصادقة على إخراجات قيد قديمة لعدم توافر الأوراق اللازمة ‏لإخراجات قيد عائلية جديدة‎. ‎

الجمهورية‎

‎-يمتعض مسؤولون في تيار من تمسّك حزب حليف بشخصية في موقع مسؤول ويعتبرون أنّه سلّفة كثيراً‎. ‎

– ‎سُئل قطب سياسي عمّا سيؤول إليه ملف التأليف، فقال: هناك عقل شرير يتحكم بالملف الحكومي ويمنع تشكيل ‏الحكومة وما علينا إلاّ أن نقول اللهم نجِّ البلد من هذا الشرير‎. ‎

‎- ‎شهدت عواصم أوروبية مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين لبنانيين خلال الأيام القليلة الماضية وبقيت جميعها ‏طي الكتمان‎. ‎

اللواء‎

تعقد لقاءات بين مرجعين، تبقى بعيدة عن الأضواء، لمواكبة ما يجري على صعيد تأليف الحكومة‎..‎

انتقد مرجع دستوري الإستغراق في التشريع، أيا يكن، بعيداً عن وجود حكومة ذات صلاحية كاملة؟‎!‎

ما تزال بعض المصارف، تخرج عن تعاميم المصرف المركزي، في التعامل مع طلبات الزبائن، لجهة احترام ‏خصوصية حسابات العملات الأجنبية قبل 17 ت1 2019‏‎.‎

نداء الوطن‎

قالت مصادر قريبة من مرجع نيابي أن الحملة التي يشنها عليه وزير سابق مرتبطة بعلاقات مالية وعقارية بين ‏الوزير السابق وبعد النافذين في النظام الليبي موضوعها أموال وحسابات عائلة القذافي‎. ‎

‎رفض أعضاء لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن يترأس المستخدم الذي تم تكليفه برئاسة مرفأ بيروت بقرار ‏من وزير الأشغال مهامَه، عملاً بمبدأ توازي الاشكال الذي لا يجيز أن يترأس اللجنة شخص معين بقرار هئية ‏معينة من قبل مجلس الوزراء‎. ‎

‎اعتبرت مصادر متابعة أن تحرك الأجهزة الأمنية ووزارة الإقتصاد في إطار مكافحة الإحتكار يأتي من باب ‏رفع العتب واقتناص الصورة، إذ يقتصر على إجراء مداهمات شكلية فور حدوث انفراجات أو صرف الاعتمادات ‏من مصرف لبنان‎.‎

الأنباء

مسؤول رسمي أجرى تواصلاً مع مرجع سياسي مبدياً حرصه على معالجة قضية أثارت توتراً‎.‎

زيارة خارجية لافتة لمرجعية غير مدنية تحمل دلالات على أكثر من خط‎

المصدر: صحف