حسين النمر:ما يقدمه المتطوعون في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية عمل جبار وعظيم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2021 - 18:30

حسين النمر:ما يقدمه المتطوعون في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية عمل جبار وعظيم

منذ 2 ساعة 15 June، 2021
لبنان
غسان قانصوه

أشاد مسؤول منطقىة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر بما استطاع أن يقدمه الأفراد المتطوعون في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية ، خصوصاً خلال أزمة جائحة كورونا ، وهو عمل جبار وعظيم جداً لأنه يتعلق بإنقاذ الأرواح والأنفس.
وخلال رعايته حفل تكريم المتطوعين في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الاسلامية ، العاملين في مركز رسم الحدث ، الذي نظمه القطاع الشمالي في حسينية بلدة العين في البقاع الشمالي ، تقديراً لعطاءات المتطوعين في مختلف المجالات لاسيما في مواجهة جائحة كورونا ، بحضور مسؤول القطاع الشمالي أحمد النمر ولجنة ومسؤولي شعب القطاع ، خاطب النمر المكرمين بالقول : “لقد ساهمتم في إنقاذ الكثير من الحالات إلى المستشفيات ، وفي إيصال المؤونة إلى المحتاجين في إيام الثلوج والصقيع والبرد ، وفي احتضان النفس التي كرمها الله تعالى من المغتسل إلى المدفن ، وكل ما قمتم به ليس من باب الواجب الإنساني الذي قمتهم به بامتياز فقط ، بل أيضاً من باب الاندفاع والقناعة الذاتية وبوتيرة دائمة على مدى عامين ، رغم كل مخاطر كورونا مع المريض وفي المنزل وفي الإسعاف والتغسيل والتكفين والدفن ، وإجراءات الوقاية بعد ذلك في منازلكم للحفاظ على عائلاتكم ومحيطكم”.
مسؤول مركز رسم الحدث في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية حسن ناصر الدين عاهد على إكمال طريق بلسمة الجراح وتخفيف الآلام وسداً منيعاً ضد كل الأوبئة والآفات والآلام ضمن الإمكانيات المتاحة.
وفي ختام الحفل وزعت الشهادات التقديرية على المكرمين.

المصدر: قناة المنار

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