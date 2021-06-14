التحكم المروري: اوتوستراد #صيدا #بيروت سالك بالاتجاهين و #حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد #الدامور باتجاه #الناعمة بسبب التوافد الى محطات المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2021 - 08:30

التحكم المروري: اوتوستراد #صيدا #بيروت سالك بالاتجاهين و #حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد #الدامور باتجاه #الناعمة بسبب التوافد الى محطات المحروقات

منذ 1 ساعة 14 June، 2021
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