التحكم المروري: اصطدام سيارة بحائط عند مفرق بلدة #بسلوقيط على طريق #زغرتا #اهدن نتج عنه قتيل وجريحين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2021 - 17:30
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عملية التلقيح ضد فيروس كورونا ضمن ماراتون فايزر تتواصل لليوم الثاني والأخير وسط إقبال لافت من المواطنين
وزارة الصحة العامة: 19089 تلقوا اللقاح خلال ماراتون فايزر الذي أقيم يوم السبت في المناطق اللبنانية
البطريرك بشارة الراعي يدعو الدولة إلى التحرك نحو الدول الشقيقة والصديقة والتفاوض معها لمساعدة لبنان اليوم قبل غد
الراعي: الحلول موجودة وسبل الإنقاذ متوافرة لكن هناك من يمنعون تنفيذ الحلول كما يمنعون تأليف الحكومة
اجتماع لاتحاد بلديات شرق بعلبك بحضور النائب ابراهيم الموسوي للبحث في أزمة شح المحروقات في البقاع
اتحاد بلديات شرق بعلبك يناشد الدولة والوزارات المعنية لإيصال الحصص الكافية من البنزين والمازوت بالأسعار الرسمية
الموسوي: تكتل نواب بعلبك الهرمل وقيادتا حزب الله وحركة أمل حريصون على متابعة هذا المطلب الحيوي لحل المشكلة بأسرع وقت
الكنيست الصهيوني يعقد جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة والتصويت عليها
حركة حماس: ليكن يوم الثلاثاء القادم يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى ويوم غضب وتحد للمحتل
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين: يوم الثلاثاء المقبل سيكون يوم غضب فلسطيني عارم في كل أنحاء فلسطين
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية: لتنتفض فلسطين كلها نصرة للقدس وحماية لها ولأحيائها وللمسجد الأقصى المبارك
مجموعة من المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الإحتلال ويؤدون طقوساً تلمودية
قوات الإحتلال تواصل اعتداءاتها وقامت بعملية هدم ومصادرة خيام سكنية لعائلات بدوية قرب قرية الطيبة شرق رام الله المحتلة
تظاهرة حاشدة قرب السفارة الاسرائيلية في لندن رفضاً لجرائم الإحتلال وتضامناً مع الشعب الفلسطيني
اصابة 14 شخصاً بينهم 2 في حالة خطرة في حادث اطلاق نار في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مفتي الديار اليمنية الشيخ شمس الدين شرف الدين: السعودية تتخذ قراراتها بشأن الحج دون التشاور مع الدول الإسلامية
الشيخ شرف الدين: السعوديون قادوا الأمة للخضوع للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة وخانوا الإسلام والمسلمين
حركة طالبان: نرفض بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان بحجة تأمين مطارات وبعثات دبلوماسية وأي دولة تبقى سنعتبرها دولة محتلة
وكالة الصحافة الفرنسية: مجموعة السبع تقر خطة بنى تحتية للدول الفقيرة والناشئة تنافس خطة طرق الحرير الجديدة الصينية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لدي أمل كبير بأن لا تكون هناك أيّ تحرّكات انفعالية من جانب الرئيس الأميركي الحالي
البيت الأبيض: سيعقد الرئيس الأميركي جو بايدن مؤتمراً صحافياً بمفرده عقب اجتماعه الأربعاء في جنيف مع نظيره الروسي
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: لندن لن تتردد في تعليق العمل ببنود اتفاق بريكست بشأن إيرلندا الشمالية حال الضرورة
رئيسة المفوضية الأوروبية: شددنا خلال اجتماع مع جونسون على أن اتفاق بريكست يجب أن يطبق من قبل الجانبين
مرسوم حكومي روسي: ترشيح رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق فرنسوا فيون لعضوية مجلس إدارة "زاروبيجنفت" الحكومية الروسية للنفط
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الباكستانية: مقتل 20 شخصا على الأقل واصابة 50 آخرون جراء انقلاب حافلة وسقوطها في واد جنوب غرب البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأف بي آي: العملية العالمية الضخمة سمحت بإنقاذ 100 شخص من "تهديدات تطال حياتهم"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة تنظم ماراتون فايزر لمن هم فوق 60 عاماً يوم الأحد المقبل في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: اصطدام سيارة بحائط عند مفرق بلدة #بسلوقيط على طريق #زغرتا #اهدن نتج عنه قتيل وجريحين
منذ 27 mins
13 June، 2021
التحكم المروري
حوادث السير في لبنان
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