البراكس: لإجراءات صارمة للتأكد من وصول البنزين لخزانات المحطات

تمنى عضو نقابة أصحاب المحروقات، جورج البراكس في بيان، أن “يكون توزيع مادة البنزين يوم غد الاثنين من قبل الشركات المستوردة الى السوق المحلي بكميات كافية لتباشر بتخفيف الطوابير أمام المحطات للتوصل الى الانتهاء منها، تنفيذا للموافقات على الاعتمادات التي أعطاها مصرف لبنان لبواخر استيراد المحروقات”.

وقال “لكن يبقى المطلب الرئيسي أن تصل هذه الكميات فعلا الى المحطات، لأن البنزين لن يصل الى المواطن الا من خلال المحطات، لذلك نناشد وزارة الاقتصاد، بمعاونة الاجهزة الامنية، العمل على التأكد من أن الكميات المسلمة من قبل الشركات المستوردة وصلت وأفرغت بكاملها في خزانات المحطات التي تنتظرها بفارغ الصبر لتوزيعها للمستهلك. كما نطلب منها أيضا تأمين وصول هذه المادة الى محطات الاطراف وبخاصة في الجنوب، عكار، البقاع المحرومة منها”.

واوضح البراكس ان “المطلوب إجراءات صارمة للتأكد من وصول هذه الكميات إلى خزانات المحطات، وإلا لن نصل إلى حل لهذه الازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام