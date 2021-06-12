استشهاد سيدة فلسطينية جراء اطلاق قوات الاحتلال النار اتجاهها على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة

أصابت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سيدة فلسطينية على حاجز قلنديا، شمال مدينة القدس، أدى إلى استشهادها، في إثر اطلاق النار اتجاهها.

وأفاد شهود عيان، بإطلاق قوات الاحتلال النار صوب السيدة ابتسام كعابنة من اريحا، فيما تركها ملقاة على الأرض.

وعلى الفور، أغلق الاحتلال الحاجز بالكامل، ومنع مرور المركبات والمارة، ما تسبب بأزمة سير، كما منع الجنود، سيارة الإسعاف من الوصول للفتاة قبل الاعلان عن استشهاداها داخل حاجز قلنديا.

من جهته، اشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن الشهيدة الأسيرة المحررة كعابنة من محافظة أريحا، هي أم لطفل، وكانت قوّات الاحتلال اعتقلتها بتاريخ 27 آب (أغسطس) 2016، وحكمت عليها حينها بالسجن لمدة عام ونصف.

المصدر: فلسطين اليوم