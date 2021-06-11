طقس السبت قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات واحتمال امطار متفرقة شمال البلاد.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل.

الاحد: صاف الى قليل الغيوم، من دون تعديل في درجات الحرارة، تنشط الرياح احيانا شمال البلاد ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الاثنين: قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة.

– الحرارة على من 28 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شرقية ليلا،سرعتها بين 10و 25كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا الى متوسط احيانا .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 80%

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية