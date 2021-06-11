وفد حركة التوحيد زار قناة المنار مهنئاً بعيدها الثلاثين

زار وفد من “حركة التوحيد الاسلامي” في طرابلس برئاسة صهيب سعيد شعبان، ومشاركة أعضاء من مجلس الأمناء وعلماء من مكتب الدعوة في الحركة، قناة “المنار” مهنئاً بعيدها الثلاثين.

ورأى المدير العام للقناة إبراهيم فرحات خلال اللقاء، أن “ما تحقق في فضاء التواصل مع شعوبنا والمواجهة المستمرة للغزو الفكري والثقافي، ونشر الوعي بين أبناء أمتنا العربية والإسلامية، نجاح قل نظيره على المستوى الإعلامي، هذا فضلا عن دور هذه الشاشة في مواكبة انتصارات المقاومة على العدو الصهيوني، ورفع معنويات مجتمعاتنا أمام الهجمة الشرسة، ومحاولات التشويه المتعمد لتاريخنا المجيد، في زمن صارت فيه المنار، منارا ونورا يهتدي به الجميع”.

وفي الختام قدم الوفد لفرحات درعا “تقديرا للإنجازات العظيمة للمنار وما تمثل”.

المصدر: الوكالة الوطنية