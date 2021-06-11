العدو يطلب من مصر منع دخول الإسمنت ومواد البناء إلى غزة

طلبت سلطات العدو الاسرائيلي من مصر وقف دخول الإسمنت ومواد البناء الأخرى إلى غزة، بحجة التخوف من أن “تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطينية لأغراض عسكرية”، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة “كان” أن “البضائع تتدفق عبر بوابة صلاح الدين على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر ثلاثة أيام في الأسبوع، دون أي مراقبة، ومن بين السلع التي وردت أنباء عن دخولها غزة عبر هذا المعبر، الاسمنت ومواد البناء والوقود”، حسب زعم اعلام العدو.

وأشارت إلى أن “المسؤولين الإسرائيليين يأملون لقاء نظرائهم المصريين بشأن هذه المسألة، بعد أن أدركوا أنه بدون مراقبة البضائع التي تدخل غزة، لا توجد وسيلة لمنع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية”، على حد تعبيرهم.

المصدر: روسيا اليوم