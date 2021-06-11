كورونا في مصر.. تسجيل أقل حصيلة للإصابات الجديدة منذ 4 نيسان/أبريل

تراجع مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في مصر، الخميس، إلى مستوى 755 حالة، في أقل حصيلة منذ 4 أبريل، بينما تم رصد 39 وفاة جراء المرض.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 755، مقارنة مع 765 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 271047 حالة.

وهذه الحصيلة هي الأقل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مصر منذ يوم 4 أبريل، حينما بلغ هذا المؤشر 709 حالات.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 39 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 34 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 15510 أشخاص.

كما أفاد مجاهد بخروج 653 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 199285 شخصا.

المصدر: وكالة رويترز