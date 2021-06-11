الصحة التركية: عمليات التطعيم ضد كورونا تتجاوز 32 مليون جرعة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2021 - 04:00

الصحة التركية: عمليات التطعيم ضد كورونا تتجاوز 32 مليون جرعة

منذ 2 ساعة 11 June، 2021
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تركيا - عربي وإقليمي

تجاوز عدد جرعات اللقاح المقدمة في تركيا لمكافحة فيروس كورونا عتبة 32 مليون جرعة، في إطار حملة تطعيم بدأتها وزارة الصحة مطلع العام الجاري.

ووفق معطيات وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات 18 مليونا و558 ألفا و403 أشخاص، والجرعة الثانية 13 مليونا و453 ألفا و887 شخصا.

وأفادت الوزارة أن عدد جرعات اللقاح المقدمة في تركيا بلغ 32 مليونا و12 ألفا و290 جرعة.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس الأربعاء، أنه سيتم اعتبارا من الخميس، تطعيم المواطنين فوق سن الـ 45 بلقاح كورونا، مشيرا إلى أنه بحلول الاثنين المقبل سيتم إدراج كافة المواطنين ممن هم فوق سن الـ 40 في برنامج التطعيم.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية 3 لقاحات للاستخدام الطارئ، هي “سبوتنيك V” الروسي، و”سينوفاك” الصيني، و”بيونتيك ـ فايزر” الألماني الأمريكي.

المصدر: وكالة الاناضول

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