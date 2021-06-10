الأسمر عرض مع مشرفية مشروع الاستجابة للأزمة وضرورة استمراره

أعلن الاتحاد العمالي العام أن رئيس الإتحاد الدكتور بشارة الأسمر زار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال البروفيسور رمزي مشرفية، يرافقه وفد من العاملين ضمن مشروع الاستجابة للأزمة (NCRP). وبحث معه في الأوضاع المحيطة بالمشروع المذكور.

ولفت بيان للاتحاد الى أن الوفد شرح للوزير مشرفية “هواجسه في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة وضرورة استمرارية المشروع ضمن السلوكيات والأطر التي تحددها وزارة الشؤون الإجتماعية لضمان حقوق العاملين فيه واستمراريتهم”.

وأشار الى أن الوزير مشرفية “أكد حقوق العاملين المطلقة وأهمها استمرارية العمل وخصوصا في هذا الظرف القاهر والصعب الذي تعيشه الطبقة العاملة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام