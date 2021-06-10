الأسمر عرض مع مشرفية مشروع الاستجابة للأزمة وضرورة استمراره – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 10 2021 - 12:36

الأسمر عرض مع مشرفية مشروع الاستجابة للأزمة وضرورة استمراره

منذ 35 mins 10 June، 2021
60c1c995ee6e2_
لبنان

أعلن الاتحاد العمالي العام أن رئيس الإتحاد الدكتور بشارة الأسمر زار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال البروفيسور رمزي مشرفية، يرافقه وفد من العاملين ضمن مشروع الاستجابة للأزمة (NCRP). وبحث معه في الأوضاع المحيطة بالمشروع المذكور.

ولفت بيان للاتحاد الى أن الوفد شرح للوزير مشرفية “هواجسه في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة وضرورة استمرارية المشروع ضمن السلوكيات والأطر التي تحددها وزارة الشؤون الإجتماعية لضمان حقوق العاملين فيه واستمراريتهم”.

وأشار الى أن الوزير مشرفية “أكد حقوق العاملين المطلقة وأهمها استمرارية العمل وخصوصا في هذا الظرف القاهر والصعب الذي تعيشه الطبقة العاملة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة