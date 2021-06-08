الأسمر: دعوة للاضراب الشامل في 15 من الشهر الجاري

قال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد الثلاثاء إن المجلس ترك اجتماعاته مفتوحة إلى عقد جلسة يوم الخميس في 10 حزيران الحالي.

وأعلن الأسمر ان “هيئة المجلس دعت لتنفيذ إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء في 15 حزيران الجاري كخطوة ثانية مع وضع جدول بأشكال التصعيد كافة وتطوير التحرك وعقد جمعيات عمومية في المناطق والمصالح والإدارات والمؤسسات لمناقشة هذا البرنامج التصعيدي”، وتابع “المجلس رفع توصية ثانية بالدعوة لعقد مؤتمر نقابي وطني موسع يحدد موعده في ضوء الاتصالات التي ستجريها هيئة مكتب المجلس مع الجهات المعنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام