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June 7 2021 - 23:20

8 قتلى بانفجار أسطوانة غاز في سوق جنوب غرب باكستان

منذ 1 ساعة 7 June، 2021
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أخبار دولية - باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية أن أسطوانة غاز انفجرت في سوق صغير على جانب الطريق جنوب غرب باكستان، مخلفة 8 قتلى وجريحين.

وقال المسؤول بالشرطة المحلية حسن خان، إن “الانفجار وقع في بلدة ماشكيل النائية في إقليم بلوشستان المتاخم لإيران، وأن متاجر مبنية من الطوب اللبن انهارت جراء الانفجار، ما تسبب في خسائر بشرية”.

وأضاف: “بين القتلى لاجئون أفغان”، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.

وتابع: “المصابون نقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج وما زال الضباط يحققون في ملابسات الحادث”.

وتعتبر انفجارات أسطوانات الغاز والحوادث المماثلة شائعة في باكستان، ويرجع ذلك إلى عدم تطبيق معايير السلامة.

المصدر: وكالة رويترز

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