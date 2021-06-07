دخول اتفاق إلغاء تأشيرة الوفود السياحية بين إيران وروسيا حيز التنفيذ

وقع وزير التراث والسياحة الإيراني علي أصغر مونسان ورئيسة منظمة السياحة الروسية زارينا دوغوزفوا على اتفاق إلغاء التأشيرة المتبادل للوفود السياحية بين البلدين.

وسيتم السماح للمجموعات السياحية الإيرانية والروسية من 5 إلى 50 شخصا، بزيارة البلدين دون الحاجة لاستصدار تأشيرات الدخول.

وقال الوزير الإيراني: “روسيا واحدة من الدول المستهدفة من قبل الحكومة الإيرانية لتيسير التعامل السياحي معها”، مشيرا إلى أنه “في ضوء العلاقات الجيدة القائمة بين البلدين ورغبة السياح الإيرانيين في التوجه الى روسيا وأيضا المقومات السياحية الثقافية والتاريخية المتوفرة في البلاد، فقد تم البدء في تنفيذ وثيقة إلغاء التأشيرات الجماعية وبالتالي السماح للوفود السياحية الإيرانية والروسية التي تضم 5 إلى 50 شخصا كحد أقصى، بزيارة البلدين والإقامة لشهر واحد”.

من جانبها، أعربت رئيسة المنظمة السياحية الروسية عن أملها في زيادة عدد الرحلات نحو المعالم السياحية الإيرانية والروسية انطلاقا من الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى البلدين.

المصدر: وكالة فارس