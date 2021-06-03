لجنة الأسير سكاف زارت مسؤول حماس في الشمال مهنئة بالنصر في غزة

استقبل المسؤول السياسي لحركة حماس في الشمال أبو بكر الأسدي، أمين سر لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف شقيقه جمال، بحضور المسؤول السياسي للحركة في مخيم البداوي مهدي عساف، في مكتب الحركة بالمخيم.

سكاف

في البداية، هنأ سكاف “الإخوة في حماس وكل فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني بالانتصار على العدو على كامل أرض فلسطين الحبيبة، حيث انتفضت غزة وصواريخها نصرة للقدس وحي الشيخ جراح. كما انتفضت الشعوب العربية والاسلامية وأحرار العالم لنصرة القضية الفلسطينية”.

وأشاد ب”دور المقاومة الرائد والمميز في معركة سيف القدس، التي سطر خلالها المجاهدون أروع الملاحم البطولية”، متمنيا من “المقاومة الفلسطينية أن تكون قضية يحيى سكاف حاضرة في صفقة التبادل غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية وكيان العدو التي يجري الحديث عنها”.

وشدد على “ضرورة الضغط بكل الوسائل من أجل تبييض السجون الصهيونية حتى ينعم كافة الأسرى بالحرية”.

الأسدي

من جهته، رحب الأسدي ب” شقيق عميد الأسرى المناضل يحيى سكاف”، وقال: “نحيي عائلته التي يعتبرها الشعب الفلسطيني شريكة في الانتصارات لأنها كانت وما زالت تقف بجانب القضية الفلسطينية منذ عشرات السنين”.

واعتبر أن “الانتصار الذي تحقق على العدو ليس حكرا على أحد، إنما هو انتصار للأمتين العربية والإسلامية ولكل الأحرار في العالم”.

وأكد أن “قضية الأسرى أولوية لدى حماس وستواصل جهودها للافراج عن كل أسرانا البواسل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام