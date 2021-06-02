إصابة فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال في بلدة يعبد

أصيب فجر اليوم الأربعاء، مواطن فلسطيني بعيار ناري مغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة المحتلة.

وأفاد مدير إسعاف يعبد محمد أبو بكر، بأن”شابا أصيب بعيار معدني بيده، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، عقب اقتحام البلدة ومداهمة عدد من منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية”.

وأضاف أن”جنود الاحتلال اعتلوا سطح أحد المنازل في حي البعاجوي، واطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، باتجاه الشبان”.

وكانت المسنة نعمة مصطفى أبوبكر (73 عاما)، قد أصيبت، الليلة الماضية، بالرصاص الحي في ساقها، أثناء تواجدها أمام منزلها، خلال اقتحام جنود الاحتلال منطقة الحاووز في يعبد.

وأفادت مصادر محلية، بأن”قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات”.

المصدر: فلسطين اليوم