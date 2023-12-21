قوات الاحتلال تقتحم مناطق متعددة في الضفة الغربية

إقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، بلدة يعبد غرب جنين.

وأكدت مصادر صحافية وقوع مواجهات مع قوات الاحتلال أطلقت خلالها الرصاص، دون أن يبلغ عن إصابات..

وأفادت المصادر بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الشمالية الشرقية، وتجولت في شوارعها وداهمت عدة منازل، حيث دارت مواجهات مع قوات الاحتلال أطلقت خلالها الرصاص، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما واقتحمت ايضاً فجر اليوم الخميس، بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

واكدت المصادر بأن “قوات من جيش الاحتلال اقتحمت نحالين وتمركزت في منطقة المقبرة وسط البلدة”،كما اقتحمت ايضاً مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، مزودين بعدة آليات عسكرية إسرائيلية، وتجولت في شوارعها وداهمت احد المنازل في منطقة خلة ياسين.

الاحتلال يهدم مساكن ومنشآت ويستولي على أراضٍ في الضفة

يذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت في وقت سابق، منازل سكنية ومنشآت فلسطينية، في رام الله والأغوار الوسطى، في وقت سلبت فيه عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.

وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال هدمت بناية سكنية قيد الإنشاء، ومخزنا، للمواطن عبد سعدات اسطيح وورشة لتصليح المركبات، للمواطن محمد قاسم قدح، غرب رام الله، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال جرفت أراضي زراعية محاذية لجدار الفصل العنصري قرب قرية دير قديس.

ودمرت آليات الاحتلال عددا من مركبات المواطنين المتوقفة على الشارع الرئيس في نعلين، وأغلقت الطرق المؤدية إلى نعلين ودير قديس، ومنعت حركة المواطنين.

كما تمركزت قوات الاحتلال بالقرب من مدرسة ذكور دير قديس الثانوية، ما تسب بحالة من الذعر بين صفوف الطلاب، واعتدت على طلاب المدارس خلال عودتهم من المدرسة التي اعتلت أسطح البنايات السكنية.

وفي السياق، شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منشآت سكنية في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شرع بهدم منشأة سكنية للمواطن مجدي الضامن، بدعوى البناء دون ترخيص.

المصدر: وكالات