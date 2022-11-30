الصحة الفلسطينية: ارتقاء شهيد متأثراً بجروحه جراء اصابته برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي في بلدة يعبد في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2022 - 17:44

الصحة الفلسطينية: ارتقاء شهيد متأثراً بجروحه جراء اصابته برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي في بلدة يعبد في الضفة الغربية

منذ 2 ساعة 30 November، 2022
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