الصحة الفلسطينية: ارتقاء شهيد متأثراً بجروحه جراء اصابته برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي في بلدة يعبد في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2022 - 17:44
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الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب متاثرا بجروحه جراء إصابته برصاص جنود الإحتلال في بلدة يعبد في الضفة الغربية
إنسحاب قوات الاحتلال من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد اعتقال الشاب عبد الغني حمزة حرز الله وإصابة 3 شبان
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مكتب إعلام الأسرى: قوات الاحتلال تقتاد الأسرى في غرفة الأسير الريماوي بعد اقتحامها إلى جهة مجهولة
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المفتي قبلان: لتسوية تنتهي بالاتفاق على رئيس جمهورية جامع مانع ضامن للشراكة الوطنية
الوزير حمية جدد الدعوة لقيام الجميع بمسؤولياتهم داخل البلدات وعلى مجاري الأنهر ووزع مشاهد لورش عمل متعهدي الوزارة
بو صعب: البندان العالقان في مشروع قانون "الكابيتال كونترول" هما تحديد الاموال الجديدة والدعاوى المقدمة ضد المصارف
مودع يقتحم بنك الاعتماد اللبناني فرع شحيم في محافظة جبل لبنان ويهدد بحرق المصرف ومن فيه
إخماد حريق مستوعبين دواليب وقطع سيارات داخل مرفأ بيروت
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وزير الخارجية التركي: واشنطن تدعم تنظيماً إرهابياً في سوريا ونطالبها بوقف هذا الدعم
الجيش الكوري الجنوبي: طائرات حربية روسية وصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي للبلاد دون انتهاك الأجواء
الدفاع الروسية: سلاحا الجو الروسي والصيني ينفذان دورية جوية مشتركة فوق المحيط الهادئ
الدفاع الروسية: الطائرات الروسية والصينية تصرفت وفقًا لأحكام القانون الدولي، ولم تخرق المجال الجوي لأي دولة
الخارجية الروسية: موسكو لا تعتزم مناقشة معاهدة ستارت الجديدة مع واشنطن ما دامت تزود أوكرانيا بالأسلحة
بوتين: معدل الفقر في روسيا انخفض إلى 10.5%
السلطات النرويجية: لن نصدر تراخيص خارجية لتطوير حقول النفط والغاز لمدة 3 سنوات
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يبحث عن طرق لاستخدام الأموال الروسية المجمدة لدفع تكاليف أضرار الحرب
الرئيس الفرنسي يصل إلى الولايات المتّحدة في زيارةِ تَستمِرّ ثلاثةَ أيام ويَلتقِي خلالَهَا نظيره الأميركيَّ جو بايدن
أسعار الغاز في أوروبا تصعد إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين
رئيس الوزراء البريطاني: أمن الطاقة في بلادنا يتطلب منع الشركات الصينية من المشاركة في مشاريعنا
معدل التضخم في منطقة اليورو يتراجع للمرة الأولى منذ 17 شهرا إلى 10% في تشرين الثاني
3 رواد فضاء صينيين وصلوا إلى محطة الفضاء "تيانغونغ"
الصحة الفلسطينية: ارتقاء شهيد متأثراً بجروحه جراء اصابته برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي في بلدة يعبد في الضفة الغربية
منذ 2 ساعة
30 November، 2022
عاجل
الضفة الغربية
العدو الاسرائيلي
بلدة يعبد
شهيد فلسطيني
فلسطين
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