منظمة الصحة العالمية توافق على لقاح صيني ثانٍ

وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاح شركة الأدوية الصينية “سينوفاك” المضاد لفيروس “كوفيد 19” للاستخدام في حالات الطوارئ.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن هذه الموافقة تعني أنه يمكن توزيع اللقاح كجزء من مبادرة “كوفاكس”، وهي جهد عالمي لمشاركة الجرعات مع الدول المتضررة بشدة والتي تفتقر إلى الإمدادات.

وجاء القرار بعد شهر من موافقة منظمة الصحة العالمية على لقاح آخر تم تطويره في الصين، من قبل شركة “سينوفارم” المدعومة من الدولة.

اللقاح الثاني، المعروف باسم “كورونافاك” CoronaVac، تمت الموافقة عليه بالفعل للاستخدام في 29 دولة، بما في ذلك البرازيل والمكسيك.

وقد سعت منظمة الصحة العالمية أخيراً إلى الحصول على مزيد من بيانات السلامة والتصنيع عن لقاح “كورونافاك”، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

وأعطت التجارب السريرية للقاح الصيني الجديد في البرازيل وتركيا نتائج مختلفة تماماً، لكن كلاهما أظهر أنه يحمي من مرض كورونا. وأعلنت البرازيل الاثنين أن دراسة تلقت فيها مدينة بأكملها فيروس كورونا وجدت أن الوفيات الناجمة عن فيروس “كوفيد-19” هناك قد انخفضت بنسبة 95٪.

المصدر: الميادين