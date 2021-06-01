وفد من حزب الله زار النائب كرامي للمشاركة في احياء الذكرى السنوية ٣٤ لاغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي

زار وفد من قيادة حزب الله برئاسة مسؤول قطاع الشمال الشيخ رضا أحمد وعضو المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمد صالح رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي وذلك في منزله بطرابلس للمشاركة في احياء الذكرى السنوية ٣٤ لاغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي.

وجرى خلال اللقاء عرض لمسيرة الشهيد ومواقفه الوطنية والعروبية وشدد وفد حزب الله على التمسك بثوابت الراحل الذي كان داعما أساسيا للمقاومة في مواجهة العدو الاسرائيلي الذي اجتاح لبنان في الثمانينات،

واستذكروا مواقفه التي حمت لبنان وقضى حياته حريصا على وحدة الوطن ومنع المشاريع التفتيتية التي جعلت لبنان كانتونات واكد وفد الحزب خلال لقائه النائب كرامي على التمسك بنهج الراحل الوحدوي الذي امن بوحدة الوطن وعيشه المشترك ولفت الوفد الى ان أمال الشهيد الرشيد قد تحققت في انتصارات سيف القدس وهبة الشعب الفلسطيني دفاعا عن المقدسات والحقوق…كما نأمل للايجاببيات التي تقدمت في شأن تشكيل الحكومة اللبنانية ان تصل الى الايجابيات المأمولة وشددوا على ان اللقاءات مع ال كرامي مستمرة فهذا البيت قدم التضحيات والدماء ليحيا الوطن وينتصر.

المصدر: موقع المنار