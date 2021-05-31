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May 31 2021 - 20:32

كورونا في إيطاليا.. تسجيل 1820 إصابة و82 وفاة جديدة

منذ 8 mins 31 May، 2021
علم ايطاليا
أخبار دولية - ايطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الاثنين انه تم تسجيل 1820 إصابة و82 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة “بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1820، مقابل 3351 السبت و2949 الأحد، ليصل العدد العام إلى مستوى 4217821 حالة، بينها 233674 نشطة”.

وأضافت الوزارة “أنها رصدت 82 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 83 في بيانات السبت و44 الأحد، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 126128 شخصا”، وذكرت أن”حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3858019 شخصا بعد رصد 6358 حالة شفاء جديدة”.

المصدر: روسيا اليوم

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