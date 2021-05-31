وزير الأشغال جال في مرفأ صيدا الجديد

جال وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان ميشال نجار في مرفأ صيدا الجديد، واطلع على حاجاته ومتطلبات العاملين فيه، وعلى سير العمل لجهة استكمال تجهيز المرفأ وتوسعة رصيفه، وهنأ القوى الامنية على “احباطها تهريب كميات كبيرة من المخدرات من المرفأ كانت في طريقها الى مصر”.

ولفت الوزير نجار اثر الجولة الى انه “لا يزال هناك بعض التجهيزات ناقصة يتم العمل عليها، ونعمل لتوفير سكانر لجميع المرافئ بناء على توصية المجلس الاعلى للدفاع”، وأعلن ان “الاولوية في تركيب سكانر ستكون لمرفأ صيدا في ضوء ما حصل في الاسبوعين الماضيين من احباط تهريب كميات من المخدرات وانفجار قذيفتين من ضمن الخردة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام