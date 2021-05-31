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May 31 2021 - 18:00

وزير الأشغال جال في مرفأ صيدا الجديد

منذ 55 mins 31 May، 2021
نجار
لبنان

جال وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان ميشال نجار في مرفأ صيدا الجديد، واطلع على حاجاته ومتطلبات العاملين فيه، وعلى سير العمل لجهة استكمال تجهيز المرفأ وتوسعة رصيفه، وهنأ القوى الامنية على “احباطها تهريب كميات كبيرة من المخدرات من المرفأ كانت في طريقها الى مصر”.

ولفت الوزير نجار اثر الجولة الى انه “لا يزال هناك بعض التجهيزات ناقصة يتم العمل عليها، ونعمل لتوفير سكانر لجميع المرافئ بناء على توصية المجلس الاعلى للدفاع”، وأعلن ان “الاولوية في تركيب سكانر ستكون لمرفأ صيدا في ضوء ما حصل في الاسبوعين الماضيين من احباط تهريب كميات من المخدرات وانفجار قذيفتين من ضمن الخردة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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